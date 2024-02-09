Кыргызстан может сократить зависимость от импорта минеральных удобрений. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жалилбек Тойматов.

Он напомнил о госвизите президента Садыра Жапарова в 2023 году в Китай, во время которого заключен договор о строительстве завода по производству минеральных удобрений в Ноокатском районе Ошской области.

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«Сейчас подготавливаются архитектурно-планировочные условия и технико-экономическое обоснование. После первого квартала 2024-го планируем начать строительство. Первый этап направлен на производство органоминеральных удобрений (200 тысяч тонн), второй — на производство карбамида (годовая мощность — 300 тысяч тонн). Если завод построят и появится отечественное производство минудобрений, мы будем уже экспортно ориентированными», — сказал Жалилбек Тойматов.

Напомним, в мае прошлого года в рамках государственного визита Садыра Жапарова в КНР подписан ряд двусторонних документов, в том числе инвестиционное соглашение между Минсельхозом КР и хэбэйским ООО «Бай Доу Цзя» о реализации проекта строительства завода по производству удобрений на $260 миллионов.