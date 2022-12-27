20:57
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Общество

И рыбку съесть. Что предлагают в Минсельхозе для развития аквакультуры

Министерство сельского хозяйства предлагает развивать рыбную отрасль. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится, что приоритетным направлением в решении продовольственной программы страны должно стать увеличение производства рыбной продукции. Для этого нужно развивать саму отрасль.

В профильном ведомстве наметили долгосрочную стратегию развития аквакультуры и рыболовства в регионах страны. Она должна сводиться к выполнению комплекса мероприятий и задач, связанных с развитием системы рыбоводства и рыболовства, восстановлением и качественным улучшением рыбной сырьевой базы естественных водоемов и рыбоводных участков, сохранением биологического равновесия и экосистемы республики в целом.

Предлагается наметить долгосрочные перспективы устойчивого использования возобновляемых природных рыбных ресурсов, в том числе широкого развития озерных, садковых рыбных хозяйств, включая частные товарные.

Приоритеты для национальной экономики в области развития рыбного хозяйства должны сводиться к:

  • созданию сферы занятости местного населения в организованных производствах рыборазведения на безрыбных и малорыбных водоемах республики;
  • обеспечению всех водоемов страны породным рыбопосадочным материалом и на основе этого резкому увеличению вылова ценных видов рыб.

В пределах водоохранных зон и полос разрешается размещать рыбопитомники, нерестово-выростные, рыборазводные и рыбоводные хозяйства, рыбоводно-мелиоративные станции, искусственные нерестилища. А также временные рыбоводные объекты из легких конструкций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254525/
просмотров: 1995
Версия для печати
Материалы по теме
Россия сняла ограничения на ввоз рыбной и молочной продукции из Кыргызстана
Россельхознадзор разрешил двум предприятиям из Кыргызстана ввозить рыбу в РФ
Представители рыбной отрасли рассказали Акылбеку Жапарову о проблемах
Экспорт рыбной продукции за полгода составил почти полторы тысячи тонн
На Токтогульском водохранилище выявили свыше 2 тысяч метров рыболовных сетей
ЕЭК одобрила стандарты к техрегламенту о безопасности рыбы и рыбной продукции
Популярные новости
Крещение-2024. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2024. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли...
18:38
Трое кыргызстанцев похитили в Санкт-Петербурге мужчину и вымогали у него деньги
16:20
На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы
15:21
У бегуна из Кыргызстана бронзовая медаль чемпионата Азии по марафону