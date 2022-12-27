И рыбку съесть. Что предлагают в Минсельхозе для развития аквакультуры

Министерство сельского хозяйства предлагает развивать рыбную отрасль. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В нем говорится, что приоритетным направлением в решении продовольственной программы страны должно стать увеличение производства рыбной продукции. Для этого нужно развивать саму отрасль.

В профильном ведомстве наметили долгосрочную стратегию развития аквакультуры и рыболовства в регионах страны. Она должна сводиться к выполнению комплекса мероприятий и задач, связанных с развитием системы рыбоводства и рыболовства, восстановлением и качественным улучшением рыбной сырьевой базы естественных водоемов и рыбоводных участков, сохранением биологического равновесия и экосистемы республики в целом.

Предлагается наметить долгосрочные перспективы устойчивого использования возобновляемых природных рыбных ресурсов, в том числе широкого развития озерных, садковых рыбных хозяйств, включая частные товарные.

Приоритеты для национальной экономики в области развития рыбного хозяйства должны сводиться к:

созданию сферы занятости местного населения в организованных производствах рыборазведения на безрыбных и малорыбных водоемах республики;

обеспечению всех водоемов страны породным рыбопосадочным материалом и на основе этого резкому увеличению вылова ценных видов рыб.

В пределах водоохранных зон и полос разрешается размещать рыбопитомники, нерестово-выростные, рыборазводные и рыбоводные хозяйства, рыбоводно-мелиоративные станции, искусственные нерестилища. А также временные рыбоводные объекты из легких конструкций.