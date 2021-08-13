Экспорт рыбной продукции за полгода составил почти полторы тысячи тонн

Экспорт рыбы и рыбной продукции за полгода составил 1 тысячу 398 тонн 300 килограммов. Об этом сообщили в Минсельхозе.

По данным департамента рыбного хозяйства, за 6 месяцев 2021 года производство товарной рыбы хозяйствующими субъектами, имеющими договорные отношения с департаментом, составило 2,9 тысячи тонн.

В 2020-м за этот же период произвели более чем вполовину меньше — 1 тысячу 12 тонн.

Департамент работает над определением фактической площади водного зеркала и минимального остаточного уровня, пригодного для рыбохозяйственной деятельности, образованного после опорожнения водохранилищ и водоемов.