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Происшествия

На Токтогульском водохранилище выявили свыше 2 тысяч метров рыболовных сетей

На Токтогульском водохранилище выявили свыше 2 тысяч метров рыболовных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе госэкотехинспекции.

По ее информации, за незаконный улов рыбных запасов трем гражданам наложен штраф в размере 3 тысяч сомов и предъявлен иск за нанесенный ущерб рыбным запасам на сумму 3 тысячи 535 сомов.

«Инспекторы госэкотехинспекции при проведении проверки айыл окмоту Садыр-Аке Иссык-Кульского района выявили факты нарушения требований по отходам и наложили штраф на сумму 23 тысячи сомов. Также инспекторами в настоящее время в Чуйской и Джалал-Абадской областях проводятся рейдовые мероприятия по пресечению браконьерства, в ходе рейда проводятся проверки на наличие разрешительных документаций для осуществления охоты и улова рыбных запасов. В случае выявления фактов нарушений применяются соответствующие меры», — сказали в госэкотехинспекции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174706/
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