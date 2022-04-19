Четыре года на те же грабли. Почему записать ребенка в школу стало испытанием

Электронную запись в школы запустили 11 апреля. И сразу же в редакцию посыпались жалобы и звонки родителей, которые не могли не то что зарегистрировать ребенка, но даже зайти в саму систему. В Минобразования и ГП «Инфоком» объяснили сбои большим количеством запросов и пообещали устранить все недочеты. Но и спустя неделю многие так и не могут зарегистрировать будущего школьника.

Докажи, что родитель

Похожая ситуация с системой наблюдается каждый год. Хотя внедрять ее начали еще четыре года назад со столичных школ. Потом Минобразования отрапортовало, что в проект включили еще пять городов: Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Токмак. А через год система заработала в Караколе, Нарыне, Таласе, Баткене и Кара-Суу.

Казалось бы, за это время уже можно было все недочеты устранить. Но не тут-то было.

В этом году в ведомстве решили расширить систему на всю республику, а ее модернизацией занялось госпредприятие «Инфоком». В Минобразования отмечается, что система интегрирована с базой данных Государственной регистрационной службы, что упростит родителям процесс регистрации — даст возможность не прикреплять личные документы. «Система автоматически определяет юридическое место проживания пользователей, то есть адрес по паспорту, и показывает, в какую школу они могут записаться. Если они не согласны с выбором системы, то могут подать заявку на втором этапе», — отмечал в январе заведующий сектором цифровой трансформации МОиН Расул Маматов.

Но случилось с точностью до наоборот. Многие родители не смогли доказать системе «степень родства».

«Проблема возникла из-за того, что некоторые записи были сделаны в бумажном виде, и их нет в электронной базе. Система полностью автоматизирована. Сведения должны быть электронно подтверждены. Родителям при таком сообщении надо обратиться в Центр обслуживания населения — там произведут оцифровку записи, внесут в электронную базу, и родитель сможет подать заявку. Все ЦОНы осведомлены, они оперативно реагируют и оказывают помощь», — заявила на пресс-конференции замдиректора ГП «Инфоком» Асель Кененбаева.

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В итоге в ЦОНах Бишкека огромные очереди, большая часть посетителей — родители будущих первоклассников.

Еще одна проблема, с которой до сих пор сталкиваются родители, — при указании адреса не выходит школа. «Это значит, что адрес не внесли в микроучасток. Этим занимается Министерство образования, оно дает нам в готовом виде границы. Если у человека не отображается школа, то он может подать заявку на номер 119, мы передаем информацию в МОиН, после ответа из ведомства включаем адрес», — отметила заведующая сектором по коммуникациям ГП «Инфоком» Мээрим Искакова.

По ее словам, многие проблемы возникли из-за того, что система новая. «Обычно мы запускаем новые системы в пилотном режиме, но здесь заказчик — МОиН — хотел, чтобы она была сразу запущена в промышленную эксплуатацию. Конечно, мы предварительно тестировали систему, но какие-то моменты выходят уже на практике. Наши специалисты оперативно их устраняют», — добавила она.

Пойдите в другую школу?

Такая ситуация, например, в столичных школах № 70 и № 26, где уже нет мест, но еще остались дети на микроучастке.

Пока же ГП «Инфоком» устраняло возникающие проблемы, а родители пытались доказать родство, в некоторых школах уже закрылась запись. И дети не смогли попасть в школу по микроучастку, так как она уже заполнилась.

Вопрос недавно поднял на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам ее председатель Жаныбек Асанбеков. На что глава управления образования мэрии Бишкека Назгуль Лосникова ответила, что количество мест в школах определяется при помощи МТУ, которые собирают данные о детях, проживающих на территории микроучастков. «У нас была информация, что еще до запуска системы в ЦОНах были большие очереди, кто-то прописывался у родственников, знакомых, чтобы попасть в желаемую школу», — отметила она.

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Но как быть тем, кто остался за бортом? Выбирать другую школу поблизости или ездить через полгорода? Да и то не факт, что на втором этапе записи в них будут места.

«Мы сейчас делаем анализ. Министерство образования и наше управление образования делают квоты, исходя из количества детей по микроучастку. Сейчас МОиН проводит проверку, почему закрылась запись. Возможно, по факту попали дети не по микроучастку либо кто-то перед регистрацией прописался. Здесь много нюансов. У нас доступа к базе нет, ни один директор не видит, какие дети попали. Только исходя из заявлений родителей можем отслеживать ситуацию. Как только получим данные, сможем их проанализировать. В любом случае, постараемся, чтобы дети по микроучастку могли попасть в свои школы», — отметила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.