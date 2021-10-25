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Общество

Central Asia’s Got Talent ищет участников из Кыргызстана

Шоу по поиску талантов Central Asia’s Got Talent объявило о запуске второго сезона. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Программа уже открыла новые имена в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. В новом сезоне к проекту присоединятся участники из Азербайджана.

Съемки шоу будут проходить в городе Туркестане.

Показать свой талант могут все желающие вне зависимости от возраста и жанра. Прием заявок на новый сезон ведется через мобильное приложение Aitu.

Got Talent — формат британской компании Fremantle, созданный продюсером Саймоном Коуэллом. На сегодня шоу транслируется в более чем 70 странах мира. Формат Got Talent внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный телевизионный формат в мире.

Победитель второго сезона шоу получит славу, денежный приз в размере 10 миллионов тенге и возможность реализовать свои проекты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211543/
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