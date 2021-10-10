Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

7-17 октября. Персональная выставка Нинель Феденко

Любовь к созиданию и поиску нового — это то, чему стоит поучиться у 78-летней кыргызстанки Нинель Феденко. Семь лет назад она впервые взяла в руки кисть и масло и твердо решила стать художницей.

Галерея «Дубовый парк», 12.00-18.00.

2-16 октября. Персональная выставка Маратбека Шарафидина

На выставке представлены театральные эскизные проекты, станковая живопись и театральные костюмы по эскизам народного художника Кыргызской Республики. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

8-13 октября. Выставки археологических артефактов

Представлены уникальные археологические артефакты, отражающие различные стороны и аспекты культурных традиций кочевников — создателей великой степной цивилизации, а также яркие образцы живописных и скульптурных произведений художников Казахстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

19-22 октября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

11-22 октября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

29 сентября — 12 октября. Выставка «Творческий тандем»

Третья экспозиция из цикла тематических выставок, приуроченных к 30-летнему юбилею галереи. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

13-26 октября. Выставка «Десять остановок на Шелковом пути, II часть»

Эта экспозиция четвертая в серии, приуроченной к 30-летнему юбилею галереи.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

13-19 октября. Выставка «Художественный базар»

Экспозиция откроется в рамках арт-фестиваля культурного развития «Микстура». Подробнее

Улица Московская, 150.

14 октября. Кинопремьеры

«Курорт» (ужасы). Лекс занимается изучением паранормальных явлений и в качестве подарка на день рождения получает поездку на заброшенный островной курорт, который, как считается, населен злобными призраками. В компании друзей девушка отправляется на остров.

«Семейка Аддамс: Горящий тур» (мультфильм). Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом.

«Кайненемден кантип кутулам» (комедия). Вулкан и Жади — молодая пара. Жади отправляется к своей свекрови в село на один месяц. Там она узнает, что жена старшего брата, невестка Фатима, совершенно не ладит со свекровью, из-за чего происходит разлад в семье. Жади, которая никогда не жила в селе, попадает в нелепые ситуации и пытается помирить Фатиму с мамой мужа.

«Эйфель» (драма). Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра.

«Мистериум: Эффект Марко» (триллер). Его зовут Марко, и он — член преступного клана. Марко мечтает лишь об одном — сбежать и зажить нормальной жизнью. Однажды он узнает о страшном убийстве, за это клан приговаривает его к смерти. Единственный шанс на спасение — начальник отдела полиции Карл Мерк, храбрый и неподкупный одиночка.

14-17 октября. Дни российского кино

Зрители увидят четыре новые полнометражные российские кинокартины: «Огонь» (Алексея Нужного), «Назад в степь к сарматам» (Александра Прокшина), «Серебряные коньки» (Михаила Локшина) и «Подольские курсанты» (Вадима Шмелева). Подробнее

Кинотеатр «Кинобокс Семетей» (город Ош).

14-16 октября. Выставка красоты BeautyExpo 2021

Парикмахеры, косметологи, визажисты, специалисты по перманентному макияжу, nail-дизайнеры и топ-менеджеры индустрии — это событие для вас.

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта, 10.00-18.00.