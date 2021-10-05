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Общество

Скандал в Совете адвокатуры. Избраны новые члены: кто они

В Кыргызстане избраны члены Совета адвокатов и адвокатуры. Об этом 24.kg сообщили юристы.

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Известно, что на съезде, который прошел 30 сентября, присутствовали всего около 30 адвокатов.

Председателем совета переизбран Билим Райымкулов, его заместителем стал Жыргалбек Бабаев.

Совета адвокатуры
Фото Совета адвокатуры. Новые члены СА

«Членами Совета адвокатуры стали: председатели Баткенской территориальной адвокатуры Токтокан Муратова, Джалал-Абадской — Сатаралы Камбаралиев, Таласской — Кулумбубу Соорбекова, представители Бишкекской территориальной адвокатуры Айгуль Конгантиева и Саип Мурзакматов. Также членом совета адвокатуры стали представители правления Ошской территориальной адвокатуры Немат Катаганов, Иссык-Кульской — Светлана Абдылдаева», — сообщили редакции.

Напомним, 30 сентября прошел съезд членов адвокатуры Кыргызстана. После выступления президента Садыра Жапарова разразился скандал — многих присутствующих утром юристов не впустили в здание Кыргызской национальной филармонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209411/
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