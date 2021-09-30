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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Почему кыргызстанцы пока не могут получить Sinovac, объяснили медики

Вакцину от коронавируса Sinovac распределили и довезли до регионов, препарат находится на складах. Об этом 24.kg сообщила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Напомним, 150 тысяч доз вакцины Sinovac доставили в Бишкек в рамках двустороннего соглашения между Кыргызстаном и Турцией в начале сентября. Читатели 24.kg поинтересовались, когда и где можно будет ее получить.

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По словам Гульбары Ишенапысовой, в РЦИ есть планы рационального использования и распределения вакцин. Зависят они от сроков годности.

Sinovac годен до 2024 года, поэтому пока будут использовать другие вакцины (QazVac, AstraZeneca). Срок годности Sinopharm — до 2023 года. Pfizer прибудет с шестимесячным сроком годности.

На сегодня в Кыргызстане полный курс вакцинации прошли более 613 тысяч человек, первый компонент получили 823,8 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208803/
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