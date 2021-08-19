Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане зарегистрировали QazVac

В Кыргызстане зарегистрировали казахскую вакцину от коронавируса QazVac. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их данным, накануне состоялось заседание научно-технической группы экспертов по иммунизации (НТГЭИ). Ожидаются их рекомендации. Вакцину доставили во все регионы республики.

Гумпомощь от Казахстана в виде 25 тысяч доз QazVac поступила в Кыргызстан в конце июля 2021 года. Ранее в РЦИ сообщали, что не хватает нескольких документов по этому препарату. «В любом случае регистрацию не будем делать, поскольку на основании приказа все вакцины от коронавируса вошли в Перечень жизненно важных лекарственных средств и могут быть использованы», — отмечали в центре.

По официальным данным, полный курс вакцинации в Кыргызстане в настоящее время прошли 318 тысяч граждан. Первую дозу получили 620,9 тысячи. В остатке — еще более 2 миллионов доз вакцин.