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Общество

3 тысячи 595 единиц техники выдано в лизинг фермерам Кыргызстана

Из 60 тысяч единиц сельхозтехники в Кыргызстане 3 тысячи 595 выданы фермерам в лизинг. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов.

«Из общего количества техники 21 тысяча 784 трактора, 2 тысячи 172 зерноуборочных комбайна, 7 тысяч 231 плуг, 2 тысячи 793 сеялки, 3 тысячи 391 косилка, 2 тысячи 404 пресс-подборщика, 835 грабель, 529 семяочистителей и 9 тысяч 584 тракторных прицепа», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в этом году на уборочных работах было занято более 87 процентов сельхозтехники. В целях обновления машинно-тракторного парка по всей стране создано 115 частных и муниципальных МТС, в том числе восемь МТС были открыты за девять месяцев 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208298/
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