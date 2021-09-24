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Общество

Последствия засухи: пшеницы собрали на 229 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году

В Кыргызстане из-за засухи собрали 630 тысяч тонн зерновых культур, что на 412 тысяч тонн меньше уровня 2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев.

«Пшеницы собрали 372 тысячи тонн, что на 229 тысяч тонн меньше прошлогоднего урожая. Риса — около 46 тысяч тонн. По сахарной свекле ожидаем 430-420 тысяч тонн, или 50-59 тысяч тонн сахара. Это 40-50 процентов потребности республики в сахаре. По растительному маслу урожай сократился на 15 тысяч тонн семян. По картофелю ожидаем урожай в 1,2-1,3 миллиона тонн. Овощей собрали 769 тысяч тонн, что на 149 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, бахчевых культур — 217 тысяч тонн», — сказал он.

По словам заместителя министра сельского хозяйства, из-за засухи урожайность по республике в среднем снизилась на 30 процентов.

Для обеспечения продовольственной безопасности 70 тысяч тонн пшеницы планируют закупить в России по линии госматрезерва.

«Постепенно будут использоваться запасы самого матрезерва. Подписано соглашение с мукомолами, в рамках которого кабмин обнулит им НДС по завозу пшеницы до 2022 года. Мукомолов обязали держать у себя в запасе около 3 тысяч тонн зерна на складах. До этого они взяли на себя обязательство завезти в республику 200 тысяч тонн пшеницы. Все это позволит стабилизировать цены», — сказал Мукашев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208229/
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