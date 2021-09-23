Фальшивые справки ПЦР-теста: задержаны несколько подозреваемых

По республике начато досудебное производство по фактам незаконной торговли поддельными ПЦР-тестами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, зарегистрированы два факта в Иссык-Атинском и Аламединском районах Чуйской области и один факт в Таласской области.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области установлены личности подозреваемых лиц. Эти трое молодых людей задержаны по подозрению в совершении преступления по статье 359 (подделка документов) УК КР.

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«Один факт зарегистрирован в Манасском районе Таласской области. Установлено, что два сотрудника одной из частных лабораторий продают за 2 тысячи сомов поддельные ПЦР-тесты. Данный факт так же зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное расследование по статье 359 (подделка документов) УК КР. Указанные лица установлены и задержаны», — говорится в сообщении.

МВД в настоящее время осуществляет следственные действия и профилактические мероприятия. Принимаются меры, направленные на выявление лиц, причастных к незаконной деятельности. Граждане, торгующие поддельными ПЦР-тестами, будут привлечены к ответственности.