Художница Татьяна Зеленская выиграла международный конкурс за свободу мнений

Кыргызстанская художница Татьяна Зеленская выиграла конкурс британской организации Index on Censorship. Об этом сообщила в Facebook она сама.

Отмечается, что Index on Censorship — это британская организация, выступающая за свободу выражения мнений. Раз в год она выбирает по одному победителю в номинациях «Журналистика», «Активизм» и «Искусство». В этом году в категории «Искусство» первое место заняла Татьяна Зеленская.

«Церемония награждения должна была проходить в Лондоне, но из-за коронавирусных ограничений пришлось остаться дома и присутствовать на церемонии онлайн. Решила, что не буду публиковать свою речь, стесняюсь», — написала художница.