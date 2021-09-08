Министерство культуры готовится к официальному открытию Исторического музея

Государственный исторический музей в Бишкеке будет открыт для посетителей в ноябре. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В пресс-службе Министерства культуры эту информацию подтвердили.

«Сегодня ведутся переговоры с немецкой стороной. Подготовка к официальному открытию идет полным ходом. Созданы две комиссии. Первая — по подготовке музея к открытию, вторая — по приему ремонтно-технических работ. Кроме этого, ожидается приезд группы специалистов из Германии. Это программисты и специалисты по экспозиции и установке программного обеспечения», — уточнили в ведомстве.

Фото 24.kg. Реконструированное здание Исторического музея в Бишкеке

Ранее в Минкульте поясняли, что музей не могут открыть, потому что ключи от всех программных приложений, по которым работает новое оборудование, находятся у немецкой компании, установившей его. Она передаст их после выплаты Кыргызстаном суммы, которую мы ей еще должны, — 225 тысяч евро.

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Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

В декабре 2020-го Верховный суд отменил приговор Первомайского районного и Бишкекского городского судов по уголовному делу о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.