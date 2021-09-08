17:17
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Ремонт Исторического музея

Министерство культуры готовится к официальному открытию Исторического музея

Государственный исторический музей в Бишкеке будет открыт для посетителей в ноябре. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В пресс-службе Министерства культуры эту информацию подтвердили.

«Сегодня ведутся переговоры с немецкой стороной. Подготовка к официальному открытию идет полным ходом. Созданы две комиссии. Первая — по подготовке музея к открытию, вторая — по приему ремонтно-технических работ. Кроме этого, ожидается приезд группы специалистов из Германии. Это программисты и специалисты по экспозиции и установке программного обеспечения», — уточнили в ведомстве.

24.kg
Фото 24.kg. Реконструированное здание Исторического музея в Бишкеке

Ранее в Минкульте поясняли, что музей не могут открыть, потому что ключи от всех программных приложений, по которым работает новое оборудование, находятся у немецкой компании, установившей его. Она передаст их после выплаты Кыргызстаном суммы, которую мы ей еще должны, — 225 тысяч евро.

Читайте по теме
Реконструкция Исторического музея. На что потратили 1,5 миллиарда сомов

Напомним, что в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего премьер-министра Сапара Исакова по статье «Коррупция» УК КР и приговорил его к 18 годам лишения свободы. Он должен выплатить государству 247 миллионов 650 тысяч 281 сом.

Экс-заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву признали виновной по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Бывшая чиновница должна выплатить государству штраф в размере 260 тысяч сомов. Бишкекский городской суд оставил это решение в силе.

В декабре 2020-го Верховный суд отменил приговор Первомайского районного и Бишкекского городского судов по уголовному делу о ремонте Исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206471/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Артисты Театра оперы и балета пожаловались: Минкультуры нарушает трудовые права
Ждите. Минкультуры не комментирует выброшенный тундук с могилы Чингиза Айтматова
Визит Садыра Жапарова в Турцию. Дни культуры пройдут в Анкаре и Бишкеке
В Минкультуры рассказали, где пройдут IV Всемирные игры кочевников
Отметили праздник. Десятки детей купались в технической воде фонтанов в Бишкеке
Кожобек Рыспаев: Исторический музей должен быть открыт до Дня независимости
Драма в театре. Когда властям не до культуры
Попытка №... Кабинет министров хочет открыть Исторический музей: должен работать
Историческому музею и Музею ИЗО подключили электричество
В Историческом музее тоже отключили свет за долги
Популярные новости
Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от&nbsp;кыргызстанских дизайнеров Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии, и&nbsp;сколько партий собралось на&nbsp;выборы Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы
Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в&nbsp;Бишкек Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в Бишкек
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
8 сентября, среда
17:11
Беспорядки в Бишкеке. МВД перестало прослушивать депутатов и активистов Беспорядки в Бишкеке. МВД перестало прослушивать депута...
16:57
В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотрудников патрульной милиции
16:51
Министерство культуры готовится к официальному открытию Исторического музея
16:47
Стартовал проект экстренной поддержки частного и финансового секторов
16:35
В Бишкеке и Чуйской области выявлена сеть майнинг-ферм