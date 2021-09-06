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Общество

Певица Анжелика пригласила Мерьем Узерли сыграть в кыргызском сериале

Певица Анжелика пригласила Мерьем Узерли, исполнительницу роли Хюррем Султан из телесериала «Великолепный век», сыграть в кыргызском сериале.

«Вы бы приняли предложение сняться в кыргызском телесериале?» — спросила певица.

Мерьем Узерли ответила, что не против сыграть роль и погрузиться в другую культуру.

Сегодня в столице прошла презентация нового кинопроекта. Asian World Film Festival и Aitysh USA объявили об учреждении премии для телесериалов Азиатского региона, которая будет ежегодно проходить в Стамбуле (Турция).

Презентовать проект в Бишкек приехала известная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная по роли Хюррем Султан турецкого сериала «Великолепный век».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206119/
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