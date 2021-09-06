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Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку

Кыргызстанский актер Нурдоолот Копоев подарил исполнительнице Хюррем Султан в телесериале «Великолепный век» Мерьем Узерли сумку.

«В кыргызском прокате известного телесериала я озвучивал Сюмбюль-агу (евнух во дворце Топкапы, верный слуга Хюррем Султан. — Прим. 24.kg). Если позволите, я бы хотел подарить вам дамскую сумочку с национальным орнаментом», — сказал Нурдоолот Копоев.

Актриса с удовольствием приняла подарок и поблагодарила актера и телеведущего за презент.

24.kg
Фото 24.kg. Нурдоолот Копоев и Мерьем Узерли

Отметим, Asian World Film Festival и Aitysh USA объявили об учреждении премии для телесериалов Азиатского региона. Для презентации в столицу прибыла Мерьем Узерли.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206116/
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