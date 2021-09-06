Кыргызский Сюмбюль-ага подарил Мерьем Узерли сумку

Кыргызстанский актер Нурдоолот Копоев подарил исполнительнице Хюррем Султан в телесериале «Великолепный век» Мерьем Узерли сумку.
«В кыргызском прокате известного телесериала я озвучивал Сюмбюль-агу (евнух во дворце Топкапы, верный слуга Хюррем Султан. — Прим. 24.kg). Если позволите, я бы хотел подарить вам дамскую сумочку с национальным орнаментом», — сказал Нурдоолот Копоев.
Актриса с удовольствием приняла подарок и поблагодарила актера и телеведущего за презент.
Отметим, Asian World Film Festival и Aitysh USA объявили об учреждении премии для телесериалов Азиатского региона. Для презентации в столицу прибыла Мерьем Узерли.