Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров

Сегодня в Бишкеке прошла презентация нового кинопроекта. Asian World Film Festival и Aitysh USA объявили об учреждении премии для телесериалов Азиатского региона, которая будет ежегодно проходить в Стамбуле (Турция).

Презентовать проект в Бишкек приехала известная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по роли Хюррем Султан в турецком сериале «Великолепный век». Для пресс-конференции немецко-турецкая актриса выбрала наряды и обувь от кыргызстанских дизайнеров.

На Мерьем Узерли было платье от Айкин Ариповой. Также актриса выбрала обувь от Meerim Taab Shoes, которая производится вручную в Италии.