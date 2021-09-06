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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Основного обвиняемого просят приговорить к семи годам тюрьмы

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

Суд перешел к прениям сторон. Прокурор просила признать виновными всех подсудимых.

Орузбека Нурумбетова гособвинитель просила приговорить к лишению свободы сроком на 7 лет, остальных четверых — Сыймыка Молдосариева, Кубаныча Токон уулу, Ажикабыла Рысбай уулу, Замирбека Раманкулова — к 6,5 года.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206115/
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