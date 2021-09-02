В Минэкономики и финансов рассказали о планах по развитию Баткенской области

В связи с законопроектом о придании особого статуса Баткенской области разработан план по реализации крупных проектов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики и финансов Жарасул Абдураимов.

Совместно с подведомственным институтом развития экономической политики рассмотрено предложение, какие промышленные предприятия могли бы открыть в регионе. В первую очередь речь идет о переработке сельскохозяйственной продукции.

«Например, есть компания «Алышдан», которая хорошо развивается в этом направлении. С ней будем работать, развивать, создавать рабочие места, открывать новые цеха по переработке фруктов и овощей», — сказал Жарасул Абдураимов.

Кроме того, руководству области и местным органам самоуправления уже передали данные о том, какие природные ресурсы есть в регионе. Им также сообщили, какие крупные, малые и средние предприятия планируется открыть в регионе. Среди крупных проектов планируется строительство тарно-стекольного завода стоимостью не менее $250 миллионов. Благодаря ему будет осваиваться месторождение кварцевых песков в Лейлекском районе.

«Кроме этого, будет возобновляться добыча угля по новой технологии в Сулюкте. В целом надо возобновлять работу шахт и разработку месторождений угля, которые находятся в Лейлекском районе и городе Сулюкте. В Баткенской области много интересных месторождений и природных ресурсов. Я не говорю о драгметаллах, а только о нерудных полезных ископаемых, которые находятся в области. Их можно было бы побыстрее освоить. Есть план по освоению природных пигментов. Мы подсчитываем сейчас, готовим бизнес-планы, технико-экономическое обоснование. Мы должны тщательно изучить технологию получения натуральных природных красок из этих пигментов», — отметил Жарасул Абдураимов.

В части добычи травертина есть планы не просто его добывать и получать плиты для строительства, но и использовать отходы. Для этого будет предлагаться использовать технологию композитных камней.

«В Баткенской области есть перспектива в ближайшие пять лет выйти на рынки Ирана, Турции, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана», — заключил чиновник.