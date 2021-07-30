Убийство Айзады. Мать девушки обратилась к президенту Садыру Жапарову

Мать похищенной и убитой Айзады Канатбековой Назгуль Шакенова пожаловалась президенту Садыру Жапарову на затянувшийся судебный процесс по делу. Она также обратилась к руководству ГКНБ.

«В Первомайском районном суде за два месяца прошел только один процесс. Я хотела обратиться к Садыру Жапарову. Он говорил, что взял дело под контроль. Хорошо бы, он сдержал свое слово. Пусть пятеро похитивших мою дочь ответят перед законом. Для других это станет уроком», — сказала Шакенова.

Интервью женщины было размещено на YouTube-канале ведущей Назиры Айтбековой.

Отметим, по делу о похищении Айзады Канатбековой проходят пятеро обвиняемых — Сыймык Молдосариев, Кубаныч Токон уулу, Ажикабыл Рысбай уулу, Замирбек Раманкулов и Орузбек Нурумбетов. Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.