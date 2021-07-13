Убийство Айзады. Суд отложен: адвокаты обвиняемых болеют коронавирусом

Разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой в Первомайском районном суде Бишкека, назначенное на сегодня, отложено. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.



По ее данным, причиной стала болезнь адвокатов обвиняемых. «У защитников подозрение на коронавирус. В связи с этим суд отложил рассмотрение дела на 27 июля», — уточнили в канцелярии.



Отметим, по делу о похищении Айзады Канатбековой проходят пятеро обвиняемых — Сыймык Молдосариев, Кубаныч Токон уулу, Ажикабыл Рысбай уулу, Замирбек Раманкулов и Орузбек Нурумбетов.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.