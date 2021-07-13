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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Суд отложен: адвокаты обвиняемых болеют коронавирусом

Разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой в Первомайском районном суде Бишкека, назначенное на сегодня, отложено. Об этом 24.kg сообщили в канцелярии суда.

По ее данным, причиной стала болезнь адвокатов обвиняемых. «У защитников подозрение на коронавирус. В связи с этим суд отложил рассмотрение дела на 27 июля», — уточнили в канцелярии.

Отметим, по делу о похищении Айзады Канатбековой проходят пятеро обвиняемых — Сыймык Молдосариев, Кубаныч Токон уулу, Ажикабыл Рысбай уулу, Замирбек Раманкулов и Орузбек Нурумбетов.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200884/
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