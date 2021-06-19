Без шлемов и в наушниках. Как бишкекчане на колесах делят дороги и тротуары

Все больше жителей столицы в теплое время года пересаживается на велосипеды и самокаты. Появились и моноколеса. При этом адекватных условий для их передвижения практически нет. Как выкручиваются участники дорожного движения и собираются ли госорганы менять ситуацию?

Сбивали, ломали самокат

Всего меня сбивали машины пять раз. Чаще всего при заездах во двор или на поворотах. Водители включают поворотники, но почему-то не смотрят, переходит ли кто-то дорогу. Гуля Алмамбетова

Экс-советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова передвигается на самокате третий год. За это время ей пришлось сменить их уже несколько: первые два сломались в результате дорожно-транспортных происшествий.

Она признается, что передвижение на самокате в городе — дело не из легких. Велосипедных дорожек практически нет. Много участков, где совершенно нет и тротуаров или они в настолько ужасном состоянии, что приходится выезжать на проезжую часть.

«На тротуарах я резко снижаю скорость. Езжу со свистком, стараюсь не давить прохожих. Проблема в том, что почти 80 процентов пешеходов в наушниках, все ходят, уткнувшись в свои смартфоны. Люди совершенно не видят, что у них под ногами и вокруг них, — сетует горожанка. — На пешеходных переходах я соблюдаю правила, действующие для велосипедистов: спрыгиваю и перехожу пешком. Но это тоже не сильно помогает. Зачастую автомобилисты стремятся задавить и пешеходов, и самокатчиков».

От людей подальше

По проезжей части дорог Гуля Алмамбетова едет навстречу автомобильному движению, чтобы водители ее видели. С собой она всегда носит светоотражающую жилетку для вечернего времени суток.

Скорость электросамоката, по ее словам, на дороге развивает до 30 километров в час. Пешеходы не всегда понимают, что такое средство передвижения не очень маневренное.

«Однажды я столкнулась с девушкой, которая шла в неположенном месте. Плюс она начала метаться из стороны в сторону, и я не успела сориентироваться, снизила скорость, но была инерция движения. Ее задел не мой самокат, а я сама, потому что уже спрыгнула. Мы не пострадали, а девушка даже извинилась. После этого я стараюсь объезжать людей. Если вижу впереди маму с ребенком, то иду пешком», — говорит Гуля Алмамбетова.

Ни тротуаров, ни велодорожек

Идею строительства велодорожек в столичной мэрии начали вынашивать во времена градоначальника Кубанычбека Кулматова. Экспериментальную разметку нанесли сначала по улице Токтогула.

Однако замысел не сработал. Почти четырехполосная отремонтированная дорога превратилась в двухполосную, поскольку по обеим сторонам стали парковаться автомобили.

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Позже реализацию концепции продолжили с мэром Азизом Суракматовым. «Продвигать вопрос было очень тяжело, поскольку люди, которые принимают решения, не ходят пешком и не ездят на велосипеде. Кроме того, у нас просто нет СНиПов (строительных норм и правил) по велодорожкам. Стало очевидно, что нужно инициировать хотя бы строительство тротуаров, которые тоже были не в приоритете», — вспоминает экс-советник градоначальника, надеясь, что когда-нибудь эти СНиПы появятся.

В пресс-службе муниципалитета обещали уточнить, ведется ли какая-то работа в этом направлении, однако так и не ответили.

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Многие горожане меняют средство передвижения не от хорошей жизни. Одной из причин такого решения стали внезапные забастовки маршруток, в которых и без того не всегда безопасно находиться. Можно стать жертвой карманников или участником ДТП и даже оказаться в больнице. Муниципальных же автобусов и троллейбусов не хватает, а на такси можно разориться.

Именно по этой причине бишкекчанка Салима Капар недавно пересела на самокат. «В этом есть свои плюсы — экономичность и экологичность, заряжаю от электричества, не стою в пробках, не загрязняю воздух. Но минусов больше, — признает она. — У нас ничтожное количество тротуаров. По ним не то, что на велосипедах или самокатах ездить невозможно, там даже ходить опасно. Есть риск споткнуться или подвернуть ногу. За счет маленьких колес самоката ощущается каждая кочка. Поэтому езжу по трассе вместе с потоком автомобилистов вдоль дороги с правой стороны».

Большинство автомобилистов реагируют адекватно, но некоторые непонятно почему начинают сигналить сзади. Это очень пугает. Салима Капар

Что говорят ПДД

Велосипедная разметка, по словам горожан, нанесена в Бишкеке не по правилам, это просто линия. Плюс население не всегда придерживается ее. Самокатчикам и велосипедистам приходится часто лавировать.

При этом сами велосипедисты не всегда соблюдают Правила дорожного движения. Жалуются на них и депутаты парламента.

Но если велосипедное движение хоть как-то регулируется ПДД, то самокаты в правилах даже не упоминаются.

В России после ряда резонансных ДТП с наездами на пешеходов начали обсуждать ограничения для электросамокатов. Там решили регламентировать правила движения, ввести понятие СИМ (средство индивидуальной мобильности) и ограничить скорость их движения до 25 километров в час. Вблизи парков и зон с оживленным пешеходным трафиком скорость будет ограничена еще сильнее и составит не более 15 километров в час. Несовершеннолетним и лицам в нетрезвом состоянии запретят брать в аренду самокаты. Ездить на электросамокатах вдвоем также нельзя.

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Случаи передвижения на самокатах вдвоем (чаще это взрослый человек с ребенком) в столице тоже наблюдаются. В Центре экстренной медицины и Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии говорят, что несчастных случаев с участием самокатов в городе пока не зафиксировано. Возможно, травмы просто были не настолько серьезные, чтобы люди обращались за медицинской помощью в больницы.

В соседнем Казахстане, кстати, движение электросамокатов по проезжей части категорически запрещено, поскольку их эксплуатация никак не регламентирована законодательством.

В Кыргызстане мер, запрещающих использование самокатов, пока не будет, заявил 24.kg замначальника ГУОБДД МВД Ыманалы Саркулов. Ограничить скорость их движения тоже не смогут.

«На сегодня в республике нет оборудования, которое может определить скорость человека, передвигающегося на самокате. Какой смысл устанавливать запреты, если мы не можем определить их скорость?» — сказал он.

«Регистрацию они не проходят, подсчет не ведется. Использование их не регулировано ни одним нормативным документом, — добавил Ыманалы Саркулов. — Люди на самокатах должны вести себя как пешеходы. По проезжей части, предназначенной для движения авто- и мототранспорта, они не должны передвигаться. Пересекать улицу нужно пешком, не катаясь, по тротуарам должны вести себя по правилам и нормам, установленным для пешеходов».

По его словам, особых поправок в законодательство вносить не будут, но самокаты все-таки упомянут.

«В любом случае они будут являться участниками дорожного движения», — резюмировал замначальника ГУОБДД МВД.