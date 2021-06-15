Убийство Айзады. Адвокату обвиняемого могут вынести частное определение

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

В ходе заседания выяснилось, что на процесс не явился адвокат обвиняемого Сыймыка Молдосариева.

Судья Салтанат Есенкулова сообщила, что ходатайство об отложении заседания поступило в суд сегодня. Она заявила, что время на онлайн-процессы ограничено и перенос заседаний происходит в основном из-за неявки адвокатов.

Защита потерпевшей стороны также возмутилась отсутствием коллеги. По мнению Нурбека Токтакунова, суд должен обратиться в комиссию по этике.

Отметим, что пятерых обвиняемых — Сыймыка Молдосариева, Кубаныча Токон уулу, Ажикабыла Рысбай уулу, Замирбека Раманкулова, а также Орузбека Нурумбетова — не доставили в суд. Процесс проходит онлайн, поскольку из СИЗО-1 столицы не этапируют обвиняемых в связи с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.