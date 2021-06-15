10:01
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Адвокату обвиняемого могут вынести частное определение

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

В ходе заседания выяснилось, что на процесс не явился адвокат обвиняемого Сыймыка Молдосариева.

Судья Салтанат Есенкулова сообщила, что ходатайство об отложении заседания поступило в суд сегодня. Она заявила, что время на онлайн-процессы ограничено и перенос заседаний происходит в основном из-за неявки адвокатов.

Защита потерпевшей стороны также возмутилась отсутствием коллеги. По мнению Нурбека Токтакунова, суд должен обратиться в комиссию по этике.

Отметим, что пятерых обвиняемых — Сыймыка Молдосариева, Кубаныча Токон уулу, Ажикабыла Рысбай уулу, Замирбека Раманкулова, а также Орузбека Нурумбетова — не доставили в суд. Процесс проходит онлайн, поскольку из СИЗО-1 столицы не этапируют обвиняемых в связи с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197658/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника рассказал свою версию инцидента
Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей инцидента оказывают давление
Исчезновение Орхана Инанды. Адвокат семьи просит вывести ГКНБ из следствия
В Военно-Антоновском детском доме погиб подросток
Убийство Айзады. Ничего страшного не произойдет, говорила милиция маме погибшей
Убийство Айзады. Один из обвиняемых отказался от своих показаний
Убийство Айзады. Обвиняемый рассказал, как похищали жертву ала качуу
Убийство Айзады. Только один из обвиняемых полностью признал вину
Убийство Айзады. Трое обвиняемых были судимы
Исчезновение Орхана Инанды. Депутаты Европарламента сделали заявление
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
15 июня, вторник
10:00
Бьют, матерят, угрожают. Как защитить врачей Бьют, матерят, угрожают. Как защитить врачей
09:44
Убийство Айзады. Адвокату обвиняемого могут вынести частное определение
09:44
Пытки в Кыргызстане. 10 процентов граждан сталкивались с жестоким обращением
09:42
COVID-19. В Бишкеке усилены рейдовые мероприятия
09:31
Повторные выборы. В милицию города Ош поступило четыре заявления о нарушениях