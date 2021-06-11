Убийство Айзады. Только один из обвиняемых полностью признал вину

В Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

Отметим, что пятерых обвиняемых — Сыймыка Молдосариева, Кубаныча Токон уулу, Ажикабыла Рысбай уулу, Замирбека Раманкулова, а также Орузбека Нурумбетова не доставили в суд. Процесс проходит онлайн, поскольку из СИЗО-1 Бишкека не этапируют обвиняемых в связи с эпидемиологической ситуацией.

В ходе заседания прокурор зачитала обвинительный акт, согласно которому всем подсудимым предъявлена статья «Похищение человека».

Только один обвиняемый — Орузбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Подсудимый Замирбек Раманкулов вины не признал. Остальные считают себя виновными частично.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.