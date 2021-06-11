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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Трое обвиняемых были судимы

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело по факту похищения Айзады Канатбековой.

Отметим, что пятерых обвиняемых — Сыймыка Молдосариева, Кубаныча Токона уулу, Ажикабыла Рысбай уулу, Замирбека Раманкулова, а также Орузбека Нурумбетова не доставили в суд. Процесс проходит онлайн, поскольку из СИЗО-1 Бишкека не этапируют обвиняемых в связи с эпидемиологической ситуацией.

В ходе судебного заседания суд установил личности обвиняемых.

Выяснилось, что Замирбек Раманкулов и Кубаныч Токон уулу ранее дважды судимы. Ажикабыл Рысбай уулу был судим единожды, а Орузбек Нурумбетов привлекался к уголовной ответственности, но дело в отношении него прекратили.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197270/
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