Убийство Айзады. Трое обвиняемых были судимы

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело по факту похищения Айзады Канатбековой.

Отметим, что пятерых обвиняемых — Сыймыка Молдосариева, Кубаныча Токона уулу, Ажикабыла Рысбай уулу, Замирбека Раманкулова, а также Орузбека Нурумбетова не доставили в суд. Процесс проходит онлайн, поскольку из СИЗО-1 Бишкека не этапируют обвиняемых в связи с эпидемиологической ситуацией.

В ходе судебного заседания суд установил личности обвиняемых.

Выяснилось, что Замирбек Раманкулов и Кубаныч Токон уулу ранее дважды судимы. Ажикабыл Рысбай уулу был судим единожды, а Орузбек Нурумбетов привлекался к уголовной ответственности, но дело в отношении него прекратили.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.