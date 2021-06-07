Европейский союз оказал помощь жертвам пограничного конфликта в Кыргызстане

Европейский союз выделил 170 тысяч евро (около 17,5 миллиона сомов) в качестве гуманитарной помощи в ответ на вооруженный конфликт, произошедший в конце апреля в Баткенской области Кыргызстана.

Помощь получат по меньшей мере 6 тысяч человек в наиболее пострадавших районах Баткенской области, в том числе в Лейлекском.

Выделенные средства будут распределены через Красный Полумесяц Кыргызстана в виде адресной финансовой помощи, чтобы пострадавшие семьи могли покрыть свои неотложные потребности. Будет также оказана психологическая поддержка, предоставляются и другие необходимые предметы, такие как материалы для аварийного жилья, комплекты первой помощи, средства гигиены и вещи для домашнего обихода. Эти средства выделены в рамках общего вклада ЕС в чрезвычайный фонд помощи при стихийных бедствиях Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.