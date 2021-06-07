21:16
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Европейский союз оказал помощь жертвам пограничного конфликта в Кыргызстане

Европейский союз выделил 170 тысяч евро (около 17,5 миллиона сомов) в качестве гуманитарной помощи в ответ на вооруженный конфликт, произошедший в конце апреля в Баткенской области Кыргызстана.

Помощь получат по меньшей мере 6 тысяч человек в наиболее пострадавших районах Баткенской области, в том числе в Лейлекском.

Выделенные средства будут распределены через Красный Полумесяц Кыргызстана в виде адресной финансовой помощи, чтобы пострадавшие семьи могли покрыть свои неотложные потребности. Будет также оказана психологическая поддержка, предоставляются и другие необходимые предметы, такие как материалы для аварийного жилья, комплекты первой помощи, средства гигиены и вещи для домашнего обихода. Эти средства выделены в рамках общего вклада ЕС в чрезвычайный фонд помощи при стихийных бедствиях Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. 

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196655/
просмотров: 1287
Версия для печати
Материалы по теме
Военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана должен исследовать Гаагский суд
Пограничная служба ГКНБ: обстановка в местности Унжу-Булак стабильная
COVID-19. Красный Полумесяц запустил скорую помощь для жителей Чуйской области
Мэрия Бишкека подарила планшеты и смартфоны тройняшкам и детям-сиротам
Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено
Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусской авиации
Вопрос решен, жителей вернут в села. Камчыбек Ташиев о ситуации на границе
Казахстан окажет военную помощь Кыргызстану. Соглашение подписано в марте
Ситуация на границе. Совбез: Поводов для беспокойства нет
Ситуация на границе. Обстановка в местности Унжу-Булак стабильная
Популярные новости
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Водители маршрутных такси в&nbsp;Бишкеке продолжают забастовку Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку
Аномальная жара.&nbsp;2&nbsp;июня 2021 года побило температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 июня: дожди
20:43
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 926 нарушений Правил дорожного движения
20:30
Президент назначил десять судей местных судов
20:26
Курманкул Зулушев стал генерал-лейтенантом. Спецчин присвоен президентом
20:21
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада