В Тонском районе начали строить детский сад за 43 миллиона сомов. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

По его данным, в селе Ак-Олон заложили фундамент под строительство дошкольного учреждения на 100 мест. Прежде здесь не было детсада, поэтому это долгожданное мероприятие для местных жителей. Отмечается, что в нем создадут все условия для получения качественного образования детьми.