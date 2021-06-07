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Общество

В Тонском районе начали строить детский сад за 43 миллиона сомов

В Тонском районе начали строить детский сад за 43 миллиона сомов. Об этом сообщили в Фонде развития Иссык-Кульской области.

По его данным, в селе Ак-Олон заложили фундамент под строительство дошкольного учреждения на 100 мест. Прежде здесь не было детсада, поэтому это долгожданное мероприятие для местных жителей. Отмечается, что в нем создадут все условия для получения качественного образования детьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196649/
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