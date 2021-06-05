В школьных библиотеках Кыргызстана проведут инвентаризацию книжного фонда

Стартовала кампания по обучению школьных библиотекарей для проведения инвентаризации книжного фонда в общеобразовательных организациях республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, к сентябрю библиотеки 2 тысяч 196 школ укомплектуют оборудованием для инвентаризации учебных фондов и полноценного развертывания автоматизированной информационной системы «Жаны китеп» в масштабах страны.

«Поставка данного оборудования — это один из этапов планомерной работы «Проекта развития сектора: укрепление системы образования», финансируемого Азиатским банком развития, над автоматизацией процесса управления школьными учебниками, включая учет имеющихся в наличии учебников, генерацию отчетов библиотекарями, оформление заявок на получение новых учебников», — отметили в ведомстве.

Система «Жаны китеп» создана для повышения эффективности, справедливости и прозрачности процесса аренды, вопросов обеспечения и распределения школ учебниками.