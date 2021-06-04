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Общество

Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал две бронзы на турнире в Каннах

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов занял два третьих места на международном турнире «Маре Нострум». Об этом сообщила Федерация плавания КР.

По их данным, две бронзовые медали турнира в заплыве на 50 и 200 метров брассом, показав время 28.30 и 2.15.18.

Ранее он занял третье место на турнире в Монте-Карло.

Это квалификационный турнир для участия в Олимпийских играх в Токио, который собрал лидеров мирового плавания.

Федерации плавания Кыргызстана
Фото Федерации плавания Кыргызстана. Денис Петрашов на пьедестале почета

Напомним, что Денис Петрашов уже завоевал путевку на Олимпиаду.

«Маре Нострум» — это серия лицензионных турниров: 29-30 мая в Монте-Карло (Монако), 1-2 июня — в Каннах (Франция) и 5-6 июня — в Барселоне (Испания).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196360/
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