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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. В Бишкеке начался суд над похитителями

В Первомайском районном суде Бишкека началось разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

Отметим, что пятерых обвиняемых — Сыймыка Молдосариева, Кубаныча Токона уулу, Ажикабыла Рысбай уулу, Замирбека Раманкулова, а также Орузбека Нурумбетова не доставили в суд. Процесс проходит онлайн, поскольку из СИЗО-1 Бишкека не этапируют обвиняемых в связи с эпидемиологической ситуацией.

Перед началом заседания судья Салтанат Есенкулова возмутилась, что в зале заседания много представителей прессы.

«Это что, пресс-конференция что ли? Из-за камер я не вижу участников процесса», — сказала Салтанат Есенкулова.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195330/
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