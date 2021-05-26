Аромат сильной женщины: певица Анжелика презентовала свой авторский парфюм

Певица Анжелика презентовала авторский парфюм. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Анжелики, первый аромат бренда Lika de Paris назвали «Бактылуу айым» («Счастливая женщина»). Духи произведены в Кыргызстане.

«Аромат ассоциируется с женской элегантностью, в голове сразу появляется образ сильной, успешной и независимой женщины, уверенной в себе и знающей себе цену», — написала она.

Авторский аромат относится к группе цветочно-шиповые. Верхние ноты: мандарин, розовый перец и малина. Ноты сердца: пион, эфирное масло розы и майской розы. Базовые ноты: амбра, мускус и пачули.

Певица отметила, что на презентации проданы все 150 флаконов. Ожидается новая партия. Пробный парфюм стоит 450 сомов, флакон 100 миллиграммов — 6 тысяч 500 сомов.

«Скоро презентация духов пройдет во всех областях страны и Москве», — сообщила она.