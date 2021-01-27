21:02
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Происшествия

ДТП с участием Анжелики. Старшей дочери певицы тоже предстоит операция

Певица Анжелика рассказала в Instagram о состоянии своих детей и сообщила, что теперь операцию будут делать ее старшей дочери.

По ее словам, они находятся в трех разных больницах, она связывается с детьми только по видеозвонку.

«У меня сильно болел позвоночник, но я не могла кричать. Боялась, что дочки испугаются. У Айымки болели рука, нога и позвоночник. Теперь предстоит провести операцию моей старшей дочери Айыме. Когда увидела Элимку (средняя дочь певицы. — Прим. 24.kg), я сначала испугалась. Все ее лицо было в синяках, а голова опухшей. В Тюпской больнице сделали рентген Айлин (младшая дочь. — Прим. 24.kg). Я не хотела верить в то, что ноги моей дочки будто срубили топором. Не могу отойти от шока», — написала Анжелика.

Певица рассказала, что родственники уходят из больницы заплаканными. Она также поделилась видео, которое было снято за несколько часов до аварии.

Напомним, Анжелика с дочерями попала в аварию, когда возвращалась из Каракола в Бишкек. В результате ДТП пострадали сама певица и две ее дочери. У одной девочки перелом обеих ног, у второй незначительные травмы. Водитель не пострадала.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181373/
просмотров: 756
Версия для печати
Материалы по теме
У певицы Анжелики в результате аварии поврежден позвоночник
В Бишкеке в районе ГЭС-2 столкнулись две машины
Авария в Бишкеке. Пострадал один человек
Страшное ДТП. В Таласе столкнулись три автомобиля
Муфтий Кыргызстана поручил провести недельную акцию против аварий на дорогах
Скот на дорогах. Кто понесет ответственность
В Кыргызстане за сутки в ДТП погибли 5 человек, 39 получили увечья
Наезд на велосипедистов: погибшими оказались двое членов Федерации триатлона
В Бишкеке внедорожник попал в ДТП и протаранил забор частного дома
В Бишкеке столкнулись два автомобиля. Четыре человека госпитализированы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане мальчика изнасиловали в&nbsp;бане. Милиция ищет педофила В Кыргызстане мальчика изнасиловали в бане. Милиция ищет педофила
Жертвами финансовой пирамиды стали 1&nbsp;тысяча 300&nbsp;человек. Ущерб почти $2&nbsp;миллиона Жертвами финансовой пирамиды стали 1 тысяча 300 человек. Ущерб почти $2 миллиона
Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев задержан
Это было не&nbsp;на&nbsp;Алтае. Полиция прокомментировала видео с&nbsp;изнасилованием в&nbsp;бане Это было не на Алтае. Полиция прокомментировала видео с изнасилованием в бане
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 января: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 января: без осадков
20:53
Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на Иссык-Куле нашли журналисты
20:45
Юристы «Бир Дуйно» будут защищать жертв семейного насилия. Бесплатно
20:22
ДТП с участием Анжелики. Старшей дочери певицы тоже предстоит операция
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается опасным для здоровья