ДТП с участием Анжелики. Старшей дочери певицы тоже предстоит операция

Певица Анжелика рассказала в Instagram о состоянии своих детей и сообщила, что теперь операцию будут делать ее старшей дочери.

По ее словам, они находятся в трех разных больницах, она связывается с детьми только по видеозвонку.

«У меня сильно болел позвоночник, но я не могла кричать. Боялась, что дочки испугаются. У Айымки болели рука, нога и позвоночник. Теперь предстоит провести операцию моей старшей дочери Айыме. Когда увидела Элимку (средняя дочь певицы. — Прим. 24.kg), я сначала испугалась. Все ее лицо было в синяках, а голова опухшей. В Тюпской больнице сделали рентген Айлин (младшая дочь. — Прим. 24.kg). Я не хотела верить в то, что ноги моей дочки будто срубили топором. Не могу отойти от шока», — написала Анжелика.

Певица рассказала, что родственники уходят из больницы заплаканными. Она также поделилась видео, которое было снято за несколько часов до аварии.

Напомним,

Анжелика с дочерями

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