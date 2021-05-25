Убийство Айзады Канатбековой. Стала известна дата начала судебного процесса

Правоохранительные органы завершили расследование резонансного убийства Айзады Канатбековой. Дело передано в суд. Адвокат потерпевшей стороны Нурбек Токтакунов рассказал, когда начнется процесс и какие цели ставит перед собой защита.

По словам юриста, досудебное производство завершено в связи со смертью Замира Тенизбаева, который, изнасиловав и убив девушку, совершил суицид.

Процесс начнется в Первомайском районном суде Бишкека 27 мая.

По словам Нурбека Токтакунова, уголовное дело о халатности сотрудников милиции, причинившее тяжкий вред, расследуется ГКНБ.

«У нас пока нет достоверной информации о ходе расследования в связи с тайной следствия. На предстоящем процессе будет рассмотрено только обвинение в отношении пяти соучастников похищения. Но для нас дело по похищению, расследованное милицией, и дело по ее халатности, расследуемое ГКНБ, являются одним делом, одним прецедентом общенационального значения», — сказал он.