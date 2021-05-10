Ветер порвал баннер на бывшем здании Генпрокуратуры. Мэрия ищет спонсора

Сильным порывом ветра сорвало ткань, прикрывающую бывшее здание Генпрокуратуры. Мэрия ищет спонсора для ее восстановления. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.
Пользователи соцсетей опубликовали фотографию бывшего здания Генеральной прокуратуры на пересечении улиц Киевской и Орозбекова. Накануне из-за сильных порывов ветра порвался матерчатый фальшфасад. Взору горожан открылось сгоревшее здание, окна которого выходят на улицу Киевскую.
Другой пользователь соцсетей также опубликовал снимок, что на крыше здания гуляют и фотографируются подростки.
«Подростки самовольно залезли через окно, когда баннер порвался, и поднялись на крышу. Охрана сразу же приняла меры. Подростки покинули здание», — заключили в муниципалитете.
Напомним, здание сгорело 11 лет назад, во время апрельских событий 2010 года. С тех пор бывшее госучреждение осталась без внимания местных властей.
Как отмечают в муниципалитете, здание в 2011 году было передано на баланс УМИ мэрии Бишкека. Имеется Госакт на право бессрочного пользования земельным участком, площадь которого составляет 0,4313 гектара.
Объект находится в разработке по программе государственно-частного партнерства для привлечения инвесторов.