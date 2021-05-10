Ветер порвал баннер на бывшем здании Генпрокуратуры. Мэрия ищет спонсора

Сильным порывом ветра сорвало ткань, прикрывающую бывшее здание Генпрокуратуры. Мэрия ищет спонсора для ее восстановления. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографию бывшего здания Генеральной прокуратуры на пересечении улиц Киевской и Орозбекова. Накануне из-за сильных порывов ветра порвался матерчатый фальшфасад. Взору горожан открылось сгоревшее здание, окна которого выходят на улицу Киевскую.

Фото Александра Золотухина. Бывшее здание Генпрокуратуры

Другой пользователь соцсетей также опубликовал снимок, что на крыше здания гуляют и фотографируются подростки.

«Подростки самовольно залезли через окно, когда баннер порвался, и поднялись на крышу. Охрана сразу же приняла меры. Подростки покинули здание», — заключили в муниципалитете.

Фото Евгении Булгаковой . Подростки забрались на крышу здания

Напомним, здание сгорело 11 лет назад, во время апрельских событий 2010 года. С тех пор бывшее госучреждение осталась без внимания местных властей.

Как отмечают в муниципалитете, здание в 2011 году было передано на баланс УМИ мэрии Бишкека. Имеется Госакт на право бессрочного пользования земельным участком, площадь которого составляет 0,4313 гектара.

Объект находится в разработке по программе государственно-частного партнерства для привлечения инвесторов.