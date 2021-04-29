В Кыргызстане нужно пересмотреть 356 законов

В Кыргызстане есть 356 законов, по которым нужно провести инвентаризацию. Об этом сегодня во время круглого стола сообщила начальник управления разработки проектов актов Министерства юстиции Аида Курманбаева.

По ее словам, для изучения законов созданы 13 подгрупп. Каждая из них определит методологию и на ее основе будет оценивать законы. После этого будет подготовлен перечень законов на утрату, утверждение и пересмотр.

«На последнем этапе мы будем заниматься разработкой новых законопроектов взамен утративших силу или утверждением существующих. Отменяться будут не только законы, но и подзаконные акты. Здесь есть риски. Нужно, чтобы после принятия нового закона параллельно были разработаны и подзаконные акты», — рассказала Аида Курманбаева.