Вымогали $8 тысяч. Задержаны оперуполномоченные милиции и их подельник

В Оше и Баткенской области сотрудники службы внутренних расследований МВД задержали подполковника милиции, старшего оперуполномоченного и их подельника. Они подозреваются в вымогательстве $8 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«С заявлением в милицию обратился пострадавший, который просил принять меры в отношении сотрудников СКМ МВД и межрегионального управления МРУ СКМ МВД в Оше, которые вымогали у заявителя $5 тысяч за то, чтобы прекратить уголовное дело в отношении его брата. Позже они начали требовать уже $8 тысяч», — проинформировали в министерстве.

По факту вымогательства взятки было возбуждено уголовное дело.

«19 апреля подозреваемые были задержаны сотрудниками службы внутренних расследований МВД на территории Баткенской области. При получении взятки в размере $3 тысяч 800 и 340 тысяч сомов с поличным задержаны старший оперуполномоченный по особо важным делам УМОО СБНОН МВД КР подполковник милиции А. Н. и гражданское лицо Т. Б. При проведении дальнейших специальных следственных действий в Оше был задержан оперуполномоченный МРУ СКМ МВД капитан милиции А. А.», — сообщили в пресс-службе.

Все задержанные водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.