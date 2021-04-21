Более 100 кыргызстанцев получили две дозы вакцины от коронавируса

В Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 12,2 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По данным ведомства, за последние сутки привито 1,4 тысячи человек, 108 из них привились второй дозой вакцины.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.

Кыргызстан ожидает 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также 405 тысяч доз AstraZeneca. Расходные материалы уже прибыли в республику.