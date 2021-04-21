12:31
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Более 100 кыргызстанцев получили две дозы вакцины от коронавируса

В Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 12,2 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По данным ведомства, за последние сутки привито 1,4 тысячи человек, 108 из них привились второй дозой вакцины.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.

Кыргызстан ожидает 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также 405 тысяч доз AstraZeneca. Расходные материалы уже прибыли в республику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190952/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан прибыли расходные материалы для вакцинации AstraZeneca
COVID-19. В Минздраве ответили на самые задаваемые вопросы о вакцинации
Врачей Московского района принуждают получать вакцину от COVID. Грозят уволить
Некоторые кыргызстанцы отказываются прививаться, ссылаясь на пост
Названа причина смерти сотрудника МИД Бахтияра Шакирова
Доноры помогут Кыргызстану с закупом вакцины от коронавируса
Заявка Кыргызстана на 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» одобрена
ВОЗ: Несмотря на вакцинацию, в мире растет заболеваемость COVID-19
COVID-19. В Кыргызстане вакцину получили 2 тысячи 705 человек
В Минздраве рассказали о самочувствии вакцинированных от COVID-19
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Бизнес
От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии. Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
21 апреля, среда
12:20
Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились к президенту Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились...
12:09
Осторожно, мошенники! Таможенная служба и Минобразования не раздают компьютеры
12:08
Вымогали $8 тысяч. Задержаны оперуполномоченные милиции и их подельник
12:04
Подозреваемых в нескольких автоугонах в Бишкеке задержали и водворили в ИВС
11:57
Депутат возмутился отсутствием министра образования на заседании парламента