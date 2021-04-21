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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Он украл моего ребенка. Женщина пожаловалась в прокуратуру и милицию на мужа

30-летняя жительница села Бек-Абад Сузакского района на протяжении пяти лет подвергалась семейному насилию. Свою историю она рассказала правозащитникам организации «Справедливость». Ее юристы представляют интересы потерпевшей.

По их словам, у обратившейся трое детей. Сегодня она вместе с двумя детьми живет у своих родителей. «Заявительница была гражданской женой, поэтому в графе «отец» в свидетельстве о рождении детей никто не указан. Со слов женщины, гражданский муж недавно заявился к ним домой, избив подзащитную, увез их четырехлетнюю дочь», — рассказали адвокаты.

Юристы отметили, что сам мужчина, с которым они разговаривали, утверждает, что началом семейного конфликта послужило то, что его гражданская жена без разрешения вложила в одну из сетевых компаний 10 тысяч сомов. На деньги, которые она потратила, он якобы хотел зарегистрировать брак, а она спутала ему все планы.

Мужчина опровергает, что выкрал дочь. Напротив, он обвиняет жену в том, что она бросила девочку, когда той исполнилось полгода. Ребенка до четырех лет воспитывала его мама.

При этом мужчина отмечает, что не запрещает женщине видеться с дочкой.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и прокуратуру Джалал-Абадской области и написала письмо в МВД. Однако, как она отмечает, никто ей не помог вернуть дочь и привлечь мужа к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190865/
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