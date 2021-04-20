COVID-19. В Минздраве ответили на самые задаваемые вопросы о вакцинации

Вакцинация — один из лучших способов предотвращения болезней. Ежегодно она спасает в мире от 2 до 3 миллионов жизней. В Республиканском центре укрепления здоровья подготовили ответы на самые задаваемые вопросы о вакцинации, в том числе от COVID-19.

В центре напомнили, что сегодня существуют вакцины, защищающие как минимум от 20 болезней, таких как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь.

Как действуют вакцины? Вакцины снижают риск заражения, помогая иммунной системе эффективно бороться с инфекциями посредством выработки иммунной реакции на определенные заболевания. Когда вы получаете вакцину, иммунная система: распознает вторгшийся микроб, такой как вирус или бактерии;

вырабатывает антитела. Антитела — это белки, которые естественным образом вырабатываются иммунной системой для борьбы с болезнями;

запоминает болезнь и обучает организм бороться с микробом. Если вы подвергнетесь воздействию этого микроба в будущем, иммунная система уже будет знать, как быстро уничтожить его, прежде чем вы почувствуете себя плохо. Таким образом, вакцина — это безопасный и умный способ вызвать иммунный ответ в организме, не вызывая болезни. Наша иммунная система создана, чтобы помнить. После воздействия одной или нескольких доз вакцины человек, как правило, остается защищенным от болезни на годы, десятилетия или даже на всю жизнь. Это то, что делает вакцины такими эффективными. Вместо того чтобы лечить болезнь после того, как она возникла, вакцины в первую очередь предотвращают нас от болезни.

Как мы узнаем, что вакцины против COVID-19 безопасны? Существуют строгие меры защиты, которые помогают обеспечить безопасность всех вакцин против COVID-19. Прежде чем получить подтверждение от ВОЗ и национальных регулирующих органов, вакцины против COVID-19 должны пройти тщательные клинические испытания, чтобы доказать, что они соответствуют согласованным на международном уровне критериям безопасности и эффективности. Беспрецедентное научное сотрудничество позволило завершить исследования, разработку и выдачу разрешений на вакцину против COVID-19 в рекордно короткие сроки, чтобы удовлетворить острую потребность в вакцинах против COVID-19 при сохранении высоких стандартов безопасности. Как и в случае со всеми вакцинами, ВОЗ и регулирующие органы будут постоянно контролировать использование вакцин против COVID-19, чтобы подтвердить, что они остаются безопасными для всех, кто их получает.

Каковы побочные реакции вакцины против COVID-19? Как и любая вакцина, вакцины против COVID-19 могут вызывать легкие побочные реакции, такие как субфебрильная температура, боль или покраснение в месте инъекции. Большинство реакций на вакцины мягкие и проходят сами по себе в течение нескольких дней. Возможны более серьезные или длительные побочные реакции вакцин, но они встречаются крайне редко. Вакцины постоянно контролируются для выявления редких побочных реакций. Сообщаемые побочные реакции вакцин против COVID-19 в основном были от слабых до умеренных и краткосрочных. К ним относятся лихорадка, усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, диарея и боль в месте инъекции. Побочные реакции после вакцинации различаются в зависимости от конкретной вакцины против COVID-19.

Какая связь между вакцинами против COVID-19 и аллергическими реакциями? ВОЗ известно о сообщениях о тяжелых аллергических реакциях у небольшого числа людей, получивших вакцину против COVID-19. Тяжелая аллергическая реакция, такая как анафилактический шок, является потенциальным, но редким побочным эффектом любой вакцины. У людей с известным риском, например, с предыдущим опытом аллергической реакции на предыдущую дозу вакцины или любой из известных компонентов вакцины, может потребоваться принятие мер предосторожности. ВОЗ рекомендует, чтобы медицинские работники оценивали историю болезни пациента, чтобы определить, подвержен ли он риску тяжелой аллергической реакции на вакцину против COVID-19. Все специалисты по иммунизации должны быть обучены распознавать тяжелые аллергические реакции и принимать практические меры по их лечению, если они возникают.

Использование вакцины против COVID-19 будет тщательно контролироваться национальными властями и международными организациями, включая ВОЗ, для выявления любых побочных реакций, включая любые неожиданные побочные эффекты реакции.

Можно ли заразиться COVID-19, если получил прививку? Хотя несколько вакцин против COVID-19, по-видимому, обладают высокой эффективностью, ни одна вакцина не обеспечивает 100-процентную защиту. В результате может быть небольшой процент людей, у которых после вакцинации против COVID-19 защита не развивается должным образом. Помимо специфических характеристик вакцины, на ее эффективность могут влиять несколько факторов, таких как возраст человека, его основное состояние здоровья или предыдущий контакт с COVID-19. Пока нет достоверных подтверждений, как долго сохранится иммунитет от различных вакцин против COVID-19. Это одна из причин, почему, даже когда вакцины против COVID-19 начинают внедряться, необходимо продолжать соблюдать меры предупреждения COVID-19, такие как физическое дистанцирование, ношение маски и мытье рук.

Кто не подлежит вакцинации против COVID-19? Медицинские работники могут лучше всего посоветовать людям, следует ли им получать вакцину против COVID-19. Однако, согласно имеющимся данным, не подлежат вакцинации против COVID-19 люди со следующими заболеваниями: имеющие в анамнезе тяжелые аллергические реакции на какие-либо компоненты вакцины против COVID-19;

болеющие на данный момент COVID-19 или имеющие симптомы. Пройти вакцинацию можно после выздоровления.

Безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 беременным женщинам, планирующим беременность и кормящим матерям? Беременные подвергаются более высокому риску развития тяжелого заболевания COVID-19, чем остальные женщины. Вместе с тем из-за недостаточности данных в настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию беременных женщин. В том случае, если беременные неизбежно подвергаются высокому риску заражения (например, медицинские работники), вопрос о вакцинации следует обсудить со своим врачом. Если кормящие женщины входят в группу, рекомендуемую для вакцинации (например, медицинские работники), им может быть предложена вакцинация. ВОЗ не рекомендует прекращать грудное вскармливание после вакцинации.

Безопасны ли вакцины с мРНК? Технология вакцины на основе мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота) COVID-19 была тщательно проверена на безопасность, и клинические испытания показали, что такие вакцины обеспечивают длительный иммунный ответ. Технология вакцины мРНК изучалась в течение нескольких десятилетий, в том числе в контексте вакцин против вируса Зика, бешенства и гриппа. мРНК-вакцины не являются живыми вирусными вакцинами и не влияют на ДНК человека.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек. Страна ожидает 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», а также 405 тысяч доз AstraZeneca. В КР прививки от COVID-19 уже получили более 10 тысяч человек.