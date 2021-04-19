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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Из врачебной практики. Как умирают от отравления иссык-кульским корнем

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, вероятно, не видел, в каких муках умирают люди, отравившиеся аконитом (иссык-кульским корнем), иначе не стал бы давать столь странных и страшных рекомендаций. Таким мнением с 24.kg поделился бывший врач-реаниматолог. Собеседник попросил не указывать его имя из-за возможных гонений.

«Когда я работал в реанимации, мы не раз сталкивались с отравлениями аконитом — таких случаев было около 20 в год. И, поверьте, это ужасное зрелище.

Те пациенты, которых удалось или удавалось спасти, так описывали свое состояние: сердце словно оторвалось и свободно вращалось в груди. Жуткие спазмы и боли. Агония.

Самое страшное, что отравившийся человек в такой ситуации, как правило, находится в сознании и до последнего все чувствует. Остановки сердца при таких отравлениях происходят с периодичностью в две-три минуты. Врачи, если это удается, вновь запускают сердце, и весь этот ад повторяется. Спасенные позже признавались, что в какой-то момент хотели умереть. Настолько невыносимым было их состояние», — рассказал собеседник редакции.

По его словам, первые симптомы отравления аконитом — это обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, похолодание кожи, нарушение ритма сердца и помутнение сознания.

Продолжительность отравления составляет 2-4 часа. Смертельная доза — от 3 до 6 миллиграммов.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Однако сегодня в аккаунтах президента Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190651/
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