Иссык-кульский корень. Художница создала иллюстрации о лечении отваром

Художница Татьяна Зеленская написала картину о лечении отваром иссык-кульского корня. Работу она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Аконитмен, он же Уумен, он же новый персонаж сказки «Страна заходящего солнца». Ох, теперь заживем! Если, конечно, выживем», — подписала свои рисунки художница.

Отметим, что президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Он озвучил больницы, где применяют отвар, однако представители стационаров комментариев не дают.