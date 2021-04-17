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Общество
Сюжет: COVID-19

Иссык-кульский корень. Художница создала иллюстрации о лечении отваром

Художница Татьяна Зеленская написала картину о лечении отваром иссык-кульского корня. Работу она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Аконитмен, он же Уумен, он же новый персонаж сказки «Страна заходящего солнца». Ох, теперь заживем! Если, конечно, выживем», — подписала свои рисунки художница.

Отметим, что президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Он озвучил больницы, где применяют отвар, однако представители стационаров комментариев не дают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190528/
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