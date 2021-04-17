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Общество

Разработчики вакцины «Спутник V» оценили лечение COVID-19 иссык-кульским корнем

«Эффективность лечения тем или иным средством подтверждается только клиническими испытаниями», — заявил в беседе с телеканалом «360» профессор и вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя заявление властей Кыргызстана в эффективности иссык-кульского корня против коронавируса.

Он подчеркнул, что народных средств для лечения того или иного заболевания много. Но редко проводят их правильное изучение. Вирусолог отметил, что только по результатам клинических испытаний можно получить достоверный результат.

«У нас сколько угодно есть средств, которые можно применять. Если у врачей есть надежда, что может помогать, то пусть испытают. Пока не испытано, не о чем говорить», — подытожил он.

Именно Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал первую в России вакцину от коронавируса «Спутник V».

Президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Он озвучил больницы, где применяют отвар, однако представители стационаров комментариев не дают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190504/
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