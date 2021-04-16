Обмен любезностями. В ГРС ответили на информацию ГКНБ об уголовном деле

В ГРС ответили ГКНБ. Ранее появилась информация о пресечении коррупционной схемы при приеме экзаменов на получение водительских удостоверений.

В Государственной регистрационной службе отметили, что в рамках демонтажа коррупционных схем проводится работа по усовершенствованию автоматизированных систем в ведомстве с целью снижения влияния человеческого фактора. Разработан алгоритм мероприятий по вопросам устранения коррупционных проявлений системного характера. В частности, образована постоянно действующая комиссия по проведению мониторинга деятельности при тестировании на получение водительских удостоверений.

Во всех регистрационных отделах ГУ «Унаа» обновлен функционал АИС. В начале марта в экзаменационном классе Бишкекского городского отдела ГУ «Унаа» началась поэтапная установка операционной системы Ubuntu на действующем оборудовании. Кроме того, экзаменационный зал оснащен камерами видеонаблюдения с четырех сторон, а также в месте приема заявлений на права.

По итогам успешного внедрения проекта планируется обеспечить операционной системой Ubuntu все региональные отделы ГУ «Унаа».

Ее преимущество — централизованное управление, блокировка установки второстепенных программ, что исключает возможность удаленного входа, подключения и совершения каких-либо действий. Пошагово ведется работа по перепрофилированию территориальных отделов ГУ «Унаа» в автоЦОНы в формате open space, что позволит обеспечить открытость и прозрачность оказываемых услуг.