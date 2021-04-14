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Сюжет: ЧП в армии

Эпидемия туберкулеза в СВО. Родители заболевших солдат грозят судом Минобороны

Родители солдат, заболевших туберкулезом, требуют признать их детей годными к военной службе. Об этом на пресс-конференции заявила мама военнослужащего Сабира Осмонова.

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По ее словам, сейчас трое солдат лежат в военном госпитале, остальные продолжают лечение в противотуберкулезной больнице.

«Мы требуем от Минобороны выдать нашим детям военный билет, где будет указано, что они годны для прохождения службы. Наши дети добровольно пошли в армию, а их заразили. Допущена халатность со стороны военкомата», — сказала Сабира Осмонова.

Другой участник пресс-конференции Медель Батырбеков отметил, что если военные чиновники не выдадут «годные» военные билеты, родители готовы судиться с Минобороны.

«У каждого из тех, кто заболел были мечты о том, что они пойдут работать в милицию или другой силовой блок. Теперь их надежды просто ломают. Мы требуем проведения качественного лечения, а также военного билета тем, кто заболел», — сказал Медель Батырбеков.

Родители заболевших солдат сообщили, что питание в военном госпитале оставляет желать лучшего, они просят улучшить его.

«К медикам у нас претензий нет. Солдат лечат, это мы признаем. Однако в военном госпитале еда совсем плохая, мы сами носим продукты ребятам», — сказали они.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их количество выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190087/
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