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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Задержаны еще двое подозреваемых в похищении девушки

Оперативники криминальной милиции задержали еще двоих подозреваемых в похищении Айзады Канатбековой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что было выявлено местонахождение третьего и четвертого соучастников преступления. При реализации оперативной информации на территории Бишкека задержан подозреваемый 26-летний Т. К., а на территории Джалал-Абадской области — 30-летний Н. О.

«Продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в рамках досудебного производства. Более подробная информация будет предоставлена позже», — сказали в ГУВД.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня в Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189289/
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