Убийство Айзады. Как реагировали соцсети на ала качуу и смерть девушки

В Бишкеке 5 апреля похитили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Редакция 24.kg собрала комментарии пользователей соцсетей до и после того, как стало известно об убийстве девушки.

Когда три дня назад появилась информация о том, что в столице средь бела дня похитили девушку, многие шутили о ситуации и желали «счастья молодым и побольше детей». Они написали «Бактылуу бол», что в переводе означает «Будь счастлива».

Были и такие, которые указывали на возраст жертвы ала качуу и считали, что ей «повезло найти жениха».

Кто-то критиковал девушку за сопротивление и отметил, что она уже «постарела».

«Девушка должна выйти замуж, и это воля всевышнего. Не выпендривайся и выходи замуж. Все равно стареешь», — написал пользователь.

Фото — скриншот с Instagram. Реакция на похищение девушки

Некоторые пользователи призывали прекратить поиски, мол, сама вернется.

Фото — скриншот с Instagram. Реакция на похищение девушки

Большинство пользователей были возмущены бездействием милиции, так как при наличии видеозаписи с камер наблюдения и госномера, марки и цвета автомобиля похитителей правоохранители больше двух суток не могли найти девушку. Некоторые негативно высказались по поводу камер «Безопасного города».

Удивляло и безразличие прохожих, о чем пользователи тоже высказывались. На видео видно, что во время похищения девушки рядом были люди и проезжало несколько машин, однако никто не поспешил на помощь.

Однако после того, как стало известно, что девушку убили, многие пользователи соцсетей поменяли риторику.

Те, кто ранее иронизировал с пожеланиями счастья и писал, что нет смысла искать похищенную, удалили свои комментарии.

Фото — скриншот с Instagram. Реакция на похищение девушки

В комментариях под видео похищения девушки три дня назад аккаунт km_alexs подшутил, что скоро состоится свадьба. Однако после опубликованной новости о том, что девушку убили, он у себя на странице поделился высказыванием, что «жениться нужно только по настоящей любви...»

Сегодня в Бишкеке прошла акция протеста против бездействия милиции. Участники митинга требовали отставки главы МВД Улана Ниязбекова, а также начальника ГУВД столицы Бакыта Матмусаева.

Это не первое похищение человека, которое вызвало широкий общественный резонанс. 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.