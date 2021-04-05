Скончался известный офтальмолог доктор медицинских наук Михаил Медведев

В Бишкеке скончался известный офтальмолог Михаил Медведев. Информацию 24.kg подтвердил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

Фото из интернета. Михаил Медведев

По его словам, у Михаила Медведева были COVID-19, внебольничная пневмония.

«Поражение легких было почти 90 процентов. Мы его практически спасли, собирались выписывать через пару-тройку дней, но открылось кровотечение», — рассказал Гульжигит Аалиев.

Михаил Медведев родился в 1957 году. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Доктор медицинских наук, отличник здравоохранения, заслуженный врач Кыргызстана, член Европейского общества катарактальной и рефракционной хирургии.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Михаила Анатольевича.