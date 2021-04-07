События 7 апреля спустя одиннадцать лет. Истории жертв

Ровно 11 лет назад в этот день в Кыргызстане произошла очередная смена власти.

В результате событий 7 апреля 2010 года второй президент страны Курманбек Бакиев был свергнут. Он сбежал.

Акция протеста, начавшаяся в Таласе, закончилась беспорядками и мародерством в Бишкеке.

В результате беспорядков погибли 86 человек и более 300 получили ранения. Согласно материалам дела, на площади Ала-Тоо и вблизи «Белого дома» в тот день погибли 77 человек.

Шесть лет длился суд над военнослужащими, охранявшими «Белый дом». Фигурантами дела о событиях 7 апреля 2010 года стали не только бывшие высокопоставленные чиновники, в том числе свергнутый президент Курманбек Бакиев, его брат — экс-глава СГО Жаныш Бакиев, сыновья — Максим и Марат, но также военнослужащие спецподразделений «Альфа» ГКНБ и «Арстан» СГО.

Журналист 24.kg встретился с жертвами апрельских событий и узнал, как они повлияли на их жизнь.