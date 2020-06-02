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Общество

На заявление Курманбека Бакиева отреагировали герои Апрельской революции

Республика Беларусь должна незамедлительно выдать властям Кыргызстана беглого президента Курманбека Бакиева, заявила на пресс-конференции родственница героя Апрельской революции Гульмира Абдылдаева.

Родственники погибших 7 апреля 2010 года участников свержения власти Бакиевых незамедлительно отреагировали на заявление бывшего главы государства. Они возмущены рассуждениями Курманбека Бакиева.

По словам бывшего главы одного из общественных движений в поддержку апрельских героев Арстанбека Сагындыкова, история не помнит таких коррупционеров, как Бакиев и его родственники. «7 апреля они расстреляли наших детей. Более 500 человек остались с ранами и до сих пор лечатся. Они убили большое число людей», — сказал он.

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По мнению участников пресс-конференции, в последнее время появились кыргызстанцы, которые хотят добиться любой ценой оправдания Курманбека Бакиева и его родственников.

«Многие их сторонники остались в политике, стали депутатами парламента, возглавляют государственные органы, работают в правоохранительных органах, есть журналисты, которые их поддерживают. Мы возмущены, что некоторые ностальгируют по режиму Бакиева. «Бакиевщина» должна быть запрещена законом», — заметила Гульмира Абдылдаева.

Участники пресс-конференции призвали кыргызстанцев байкотировать белорусские продукты и товары.

Ранее в главном надзорном органе напомнили, что по ранее возбужденным уголовным делам в отношении Курманбека Бакиева, его близких родственников, в том числе сына Максима Бакиева и приближенных к нему лиц, судами заочно вынесены обвинительные приговоры по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Все фигуранты приговорены к различным срокам лишения свободы, и в настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению Бакиевых в страну.

Бывший глава государства, сбежавший в Минск, прокомментировал сообщение надзорного органа. Курманбек Бакиев заявил, что готов предстать перед любым независимым судом и нести ответственность, если его вина будет доказана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154551/
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